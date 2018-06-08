MEB 2019 yılı için okulların ne zaman açılacağı yönündeki sorulara cevap verdi. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ardından öğrenci, öğretmen ve veliler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak, kısaca 2019 okullar ne zaman açılacak? sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran Cuma günü sona erdi.

2018-2019 OKUL AÇILMA VE TATİL TARİHLERİ

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı MEB Çalışma Takvimine göre okulların ne zaman açılacağı ve ne zaman kapanacağı da belli oldu. Buna göre 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Birinci dönem 17 Eylül 2018 tarihinde başlaycak ve 18 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler böylelikle 15 gün sömestr diğer adıyla 15 tatile girecek. Yarıyıl tatili 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihleri arasındadır.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

UYUM EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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