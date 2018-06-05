İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev alan Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi POMEM bünyesine toplamda 10 bin polis alımı yapacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda "Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Akademi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda alımların KPSS'den sonra yapılacağı belirtildi. KPSS ise 22 Temmuz ve devam eden günlerde yapılacak. Ancak sonuçları 31 Ağustos'ta yayımlanacak. Başvuruların 31 Ağustos'tan önce alınması durumunda ise 2016 ve 2017 KPSS puanları esas alınacak.
BAŞVURULAR KPSS’DEN SONRA YAPILACAK!
Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruda alım ilanına lisans ve ön lisans mezunu adaylarının başvuru yapabileceği belirtilmiş olup tüm esas ve detayların 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'den sonra duyurulacağı belirtildi. KPSS'den sonra esasların duyurulması ile lisans mezunu adaylar için 2018 yılı KPSS şartı ve ön lisans mezunu adaylar için ise 2016 yılında yapılan KPSS sınavından puan şartının aranması bekleniyor. Genel olarak lisans mezunlarında KPSS 60 ile üzeri, ön lisans mezunlarında ise KPSS 70 ve üzeri şartı aranmaktadır.
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