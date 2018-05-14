UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti, Aydın Valiliği’nce düzenlenen organizasyonda basın mensuplarına tanıldı.

HT Egeli'de yer alan habere gçöre 2018 yılını “Afrodisias yılı” ilan eden ve Eyfel Kulesi’nden örnek veren Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, “Paris’teki Eyfel Kulesi bir demir yığınıdır. Hiçbir anlamı olmayan bir şey olmasına rağmen, yılda 12 milyon turist bilet alarak Eyfel Kulesi’ne çıkıyor. Ziyaret edenlerle birlikte 30 milyona yakın insanı kendisine çekiyor.

Bunun nedeni modern çağın algı yönetimini iyi beceriyor olmalarıdır. Paris’i modern kentin başkenti, Eyfel Kulesi’ni ise onun sembolü olarak pazarlıyorlar. Ama biz elimizdeki hazır potansiyeli pazarlayamıyoruz.

Elimizde var olan değerleri dünyaya pazarlayamıyoruz” dedi. Konuşma sonrası antik kent gezildi. Yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği kentteki eserler incelendi. Antik kenti gezen yabancı turistler ise Türkiye’deki tarihi eserler karşısında çok etkilendiklerini söyledi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER