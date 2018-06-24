2018 Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları gelmeye başladı… Afyonkarahisar il genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.75 iken saat 20:12 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 69.1 Cumhurbaşkanlığı seçimi Afyonkarahisar sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 201.204 oyla yüzde 68.00 - Muharrem İnce: 55.293 oyla yüzde 18.69 - Meral Akşener: 35.189 oyla yüzde 11.89 - Temel Karamollaoğlu: 2.475 oyla yüzde 0.84 - Selahattin Demirtaş: 1.072 oyla yüzde 0.36 - Doğu Perinçek: 637 oyla yüzde 0.22 oy aldı.



24 Haziran Afyonkarahisar Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 201.204 oyla yüzde 68.00Muharrem İnce: 55.293 oyla yüzde 18.69Meral Akşener: 35.189 oyla yüzde 11.89Temel Karamollaoğlu: 2.475 oyla yüzde 0.84Selahattin Demirtaş: 1.072 oyla yüzde 0.36Doğu Perinçek: 637 oyla yüzde 0.22

Genel seçime yüzde 90.19 oranında katılımın sağlandığı Afyonkarahisar il genelinde saat 20:12 itibarıyla sandıklar yüzde 61.9 oranında açıldı. Afyonkarahisar 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 183.268 oyla yüzde 69.9 - Millet İttifakı: 74.253 oyla yüzde 28.31 oranında oy aldı. Yine, Afyonkarahisar 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 147.079 oyla yüzde 56.10 - CHP: 36.744 oyla yüzde 14.01 - MHP: 36.189 oyla yüzde 13.80 - İYİ Parti: 34.641 oyla yüzde 13.21 - SP: 2.868 oyla yüzde 1.09 - HDP: 1.568 oyla yüzde 0.60 oy aldı.



Saat 20:12 itibarıyla Afyonkarahisar 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Cumhur İttifakı: 183.268 oyla yüzde 69.9Millet İttifakı: 74.253 oyla yüzde 28.31AK Parti: 147.079 oyla yüzde 56.10CHP: 36.744 oyla yüzde 14.01MHP: 36.189 oyla yüzde 13.80İYİ Parti: 34.641 oyla yüzde 13.21SP: 2.868 oyla yüzde 1.09HDP: 1.568 oyla yüzde 0.6016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…