İspanya'da düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları'nda triatlon branşı ilk kez yer alacak. Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tarragona kentinde gerçekleştirilen oyunlara Türk Milli Takımı'ndan ikişer erkek ve kadın sporcu katılacak.

Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez mücadele edecek Triatlon Milli Takımı, kadınlarda Esra Nur Gökçek ve İpek Öztosun, erkeklerde ise Emirhan Altıntaş ve Gültigin Er ile madalya mücadelesi verecek.