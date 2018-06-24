Aksaray seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Aksaray 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Aksaray 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 86.18 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:25 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 95.7 … Aksaray 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 163.756 oyla yüzde 76.07 - Muharrem İnce: 30.833 oyla yüzde 14.32 - Meral Akşener: 17.454 oyla yüzde 8.11 - Temel Karamollaoğlu: 1.656 oyla yüzde 0.77 - Selahattin Demirtaş: 1.285 oyla yüzde 0.60 - Doğu Perinçek: 278 oyla yüzde 0.13 aldı.



Aksaray 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 163.756 oyla yüzde 76.07Muharrem İnce: 30.833 oyla yüzde 14.32Meral Akşener: 17.454 oyla yüzde 8.11Temel Karamollaoğlu: 1.656 oyla yüzde 0.77Selahattin Demirtaş: 1.285 oyla yüzde 0.60Doğu Perinçek: 278 oyla yüzde 0.13

Genel seçime katılımın yüzde 86.35 oranında sağlandığı Aksaray il genelinde saat 21:25 itibarıyla sandıklar yüzde 94.9 oranında açıldı. 2018 Aksaray seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 164.955 oyla yüzde 76.6 - Millet İttifakı: 45.810 oyla yüzde 21.26 oranında oy aldı. 2018 Aksaray seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 120.597 oyla yüzde 56.00 - MHP: 44.358 oyla yüzde 20.60 - İYİ Parti: 22.922 oyla yüzde 10.64 - CHP: 21.048 oyla yüzde 9.77 - HDP: 2.409 oyla yüzde 1.12 - SP: 1.840 oyla yüzde 0.85



Saat 21:25 itibarıyla 2018 Aksaray seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 164.955 oyla yüzde 76.6Millet İttifakı: 45.810 oyla yüzde 21.26AK Parti: 120.597 oyla yüzde 56.00MHP: 44.358 oyla yüzde 20.60İYİ Parti: 22.922 oyla yüzde 10.64CHP: 21.048 oyla yüzde 9.77HDP: 2.409 oyla yüzde 1.12SP: 1.840 oyla yüzde 0.8516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…