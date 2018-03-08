2018 ALES İlkbahar Dönemi başvuruları başladı. ALES adaylarının merakla beklediği İlkbahar Dönemi için başvuruları bugün itibariyle başlayıp 15 Mart tarihine kadar devam edecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

2018 ALES İlkbahar Dönemi sınavı 06.05.2018 tarihinde yapılacaktır. ALES sonuçları ise 07.06.2018 tarihinde açıklanacak.

İşte ÖSYM'nin duyurusu:

"2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) 6 Mayıs 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 7– 15 Mart 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir."

2018-Akademik Personel Ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) Başvuru Kılavuzu

İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 06 Mayıs 2018

İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 07 – 15 Mart 2018

SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 18 Kasım 2018

SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ : 19 – 27 Eylül 2018

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL

İLKBAHAR DÖNEMİ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 28 Mart 2018, 150,00 TL

(Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

SONBAHAR DÖNEMİ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 10 Ekim 2018, 150,00 TL

(Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

İŞTE ADIM ADIM ALES BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar;

başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

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