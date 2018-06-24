81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Ankara Çankaya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Ankara Çankaya 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. ilçe genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.97 olarak belirlenirken, saat 20:01 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 39 duyruldu. Ankara Çankaya 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Muharrem İnce: 148.518 oyla yüzde 64.42 - Recep Tayyip Erdoğan: 54.165 oyla yüzde 23.50 - Meral Akşener: 20.333 oyla yüzde 8.82 - Selahattin Demirtaş: 4.737 oyla yüzde 2.05 - Temel Karamollaoğlu: 1.954 oyla yüzde 0.85 - Doğu Perinçek: 825 oyla yüzde 0.36



Ankara Çankaya 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Muharrem İnce: 148.518 oyla yüzde 64.42Recep Tayyip Erdoğan: 54.165 oyla yüzde 23.50Meral Akşener: 20.333 oyla yüzde 8.82Selahattin Demirtaş: 4.737 oyla yüzde 2.05Temel Karamollaoğlu: 1.954 oyla yüzde 0.85Doğu Perinçek: 825 oyla yüzde 0.36

Genel seçime katılımın yüzde 88.50 oranında sağlandığı Ankara Çankaya ilçe genelinde saat 20:01 itibarıyla sandıklar yüzde 17.2 oranında açıldı. 2018 Ankara Çankaya seçim sonuçlarına göre Millet İttifakı: 63.709 oyla yüzde 63.9 - Cumhur İttifakı: 24.414 oyla yüzde 24.48 oranında oy aldı. 2018 Ankara Çankaya seçim sonuçları şu şekilde: CHP: 47.553 oyla yüzde 47.69 - AK Parti: 17.501 oyla yüzde 17.55 - İYİ Parti: 14.674 oyla yüzde 14.72 - HDP: 10.441 oyla yüzde 10.47 - MHP: 6.913 oyla yüzde 6.93 - SP: 1.482 oyla yüzde 1.49



Saat 20:01 itibarıyla 2018 Ankara Çankaya seçim sonuçları şöyle:



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Millet İttifakı: 63.709 oyla yüzde 63.9Cumhur İttifakı: 24.414 oyla yüzde 24.48CHP: 47.553 oyla yüzde 47.69AK Parti: 17.501 oyla yüzde 17.55İYİ Parti: 14.674 oyla yüzde 14.72HDP: 10.441 oyla yüzde 10.47MHP: 6.913 oyla yüzde 6.93SP: 1.482 oyla yüzde 1.4916 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.İstanbul Eyüpsultan 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…