2018 Ankara Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Ankara Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Ankara sonuçları gelmeye başladı… Ankara il genelinde seçime katılım oranı yüzde 88.64 iken saat 20:12 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 57.5 Cumhurbaşkanlığı seçimi Ankara sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 1.024.111 oyla yüzde 54.17 - Muharrem İnce: 630.576 oyla yüzde 33.35 - Meral Akşener: 176.812 oyla yüzde 9.35 - Selahattin Demirtaş: 37.462 oyla yüzde 1.98 - Temel Karamollaoğlu: 17.860 oyla yüzde 0.94 - Doğu Perinçek: 3.886 oyla yüzde 0.21 oy aldı.



24 Haziran Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 1.024.111 oyla yüzde 54.17Muharrem İnce: 630.576 oyla yüzde 33.35Meral Akşener: 176.812 oyla yüzde 9.35Selahattin Demirtaş: 37.462 oyla yüzde 1.98Temel Karamollaoğlu: 17.860 oyla yüzde 0.94Doğu Perinçek: 3.886 oyla yüzde 0.21

Genel seçime yüzde 82.17 oranında katılımın sağlandığı Ankara il genelinde saat 20:12 itibarıyla sandıklar yüzde 39.9 oranında açıldı. Ankara 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 721.146 oyla yüzde 57.54 - Millet İttifakı: 465.006 oyla yüzde 37.1 oranında oy aldı. Yine, Ankara 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 541.260 oyla yüzde 43.19 - CHP: 293.539 oyla yüzde 23.42 - MHP: 179.886 oyla yüzde 14.35 - İYİ Parti: 151.814 oyla yüzde 12.11 - HDP: 64.607 oyla yüzde 5.16 - SP: 19.653 oyla yüzde 1.57 oy aldı.



Saat 20:12 itibarıyla Ankara 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 721.146 oyla yüzde 57.54Millet İttifakı: 465.006 oyla yüzde 37.1AK Parti: 541.260 oyla yüzde 43.19CHP: 293.539 oyla yüzde 23.42MHP: 179.886 oyla yüzde 14.35İYİ Parti: 151.814 oyla yüzde 12.11HDP: 64.607 oyla yüzde 5.16SP: 19.653 oyla yüzde 1.5716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…