" AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusu sınava giren on binlerce aday ve aileleri tarafından büyük merakla araştırılıyor. 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılan sınavın sonuçları belli oldu mu sınava giren herkes için merak konusu, AÖF sonuçları ne zaman yayınlanacak?

2018 AÖF SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesinden AÖF sınav sonuçlarına ilişkin herhangi resmi bir açıklama yapılmış değil. Anadolu Üniversitesi genellikle sonuçları 15 gün en geç ise 20 gün içerisinde açıklıyor. Bir önceki sınav sonuçları 11 gün içinde açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında AÖF sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

MAZERET SINAVI OLACAK MI?

Yapılan açıklamada "Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir."denildi.

ARA SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADAR?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30'u, dönem sonu sınav notunun %70'tir.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

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