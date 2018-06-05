Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan AÖL 3.dönem kayıt yenilemenin bitmesinin ardından gözler sınav takvimine çevrildi. Peki açık lise öğrencilerinin merak ettiği 2018 (Açıköğretim Lisesi) AÖL 3.dönem sınavı ne zaman olacak? İşte sınav ile ilgili merak edilenler...

2018 AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Özellikle bu yıl 24 Haziran'a seçimlerin denk gelmesi sebebiyle AÖL 3.dönem sınavları 7 Temmuz ve 8 Temmuz olarak belirlendi. Açıköğretim Lisesi sınavına girecek öğrenciler 3 Temmuz salı günü sınav giriş belgelerine MEB'in resmi sayfasından erişebilecek. AÖL 3.dönem sınav sonuçlarının ise 31 Temmuz 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sınavda olduğu gibi Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek .

BU DÖNEM AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN MEZUN OLMAK İÇİN;

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

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