Bu sene Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi ve okulların kapanması tatil planları kurdurmaya başladı. 14.haziran 2018 perşembe gününe denk gelen arefe günü hafta sonu ile birleştirilerek resmi tatil ilan edilecek mi? Ramazan Bayram namazı saat kaçta ?

2018 RAMAZAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ TATİL OLACAK MI?

Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür

İstanbul'da Bayram Namazı : 06:17

Ankara'da Bayram Namazı : 06:04

İzmir'de Bayram Namazı : 06:31

Gaziantep'te Bayram Namazı: 05:53

Edirne'de Bayram Namazı : 06:25

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