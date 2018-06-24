81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Artvin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Artvin 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 86.44 olarak belirlenirken, saat 20:01 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 87.8 duyruldu. Artvin 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 46.489 oyla yüzde 48.88 - Muharrem İnce: 38.587 oyla yüzde 40.57 - Meral Akşener: 8.167 oyla yüzde 8.59 - Temel Karamollaoğlu: 841 oyla yüzde 0.88 - Selahattin Demirtaş: 756 oyla yüzde 0.79 - Doğu Perinçek: 273 oyla yüzde 0.29



Artvin 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 46.489 oyla yüzde 48.88Muharrem İnce: 38.587 oyla yüzde 40.57Meral Akşener: 8.167 oyla yüzde 8.59Temel Karamollaoğlu: 841 oyla yüzde 0.88Selahattin Demirtaş: 756 oyla yüzde 0.79Doğu Perinçek: 273 oyla yüzde 0.29

Genel seçime katılımın yüzde 86.91 oranında sağlandığı Artvin il genelinde saat 20:01 itibarıyla sandıklar yüzde 80.9 oranında açıldı. 2018 Artvin seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 43.408 oyla yüzde 51.27 - Millet İttifakı: 36.255 oyla yüzde 42.81 oranında oy aldı. 2018 Artvin seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 34.428 oyla yüzde 40.66 - CHP: 26.498 oyla yüzde 31.29 - MHP: 8.980 oyla yüzde 10.61 - İYİ Parti: 8.594 oyla yüzde 10.15 - HDP: 3.447 oyla yüzde 4.07 - SP: 1.163 oyla yüzde 1.37



Saat 20:01 itibarıyla 2018 Artvin seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 43.408 oyla yüzde 51.27Millet İttifakı: 36.255 oyla yüzde 42.81AK Parti: 34.428 oyla yüzde 40.66CHP: 26.498 oyla yüzde 31.29MHP: 8.980 oyla yüzde 10.61İYİ Parti: 8.594 oyla yüzde 10.15HDP: 3.447 oyla yüzde 4.07SP: 1.163 oyla yüzde 1.3716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…