Asgari ücret zammı için bekleyen milyonlarca işçi, gözünü bugün yapılacak olan 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na çevirdi. Toplantının ardından asgari ücretin belli olmasını bekleyen işçiler, süreci yakından takip ediyor. Peki 2018 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücret konusunda son gelişmeler.
BİN 893 LİRALIK TALEP KABUL EDİLECEK Mİ?
Geçtiğimiz haftalarda iki kere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında asgari ücretin belli olması için üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda saat 15:00'te (TİSK) toplanacak.
Milyonlarca işçinin yakından takip edeceği asgari ücret toplantısının ardından asgari ücretin belli olup olmayacağı ise net değil. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl asgari ücret zammı, 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sonrasında açıklanmıştı.
ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.
|2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ
|( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )
|Brüt Ücret
|1777,50
|Sigorta Primi İşçi Payı
|248,85
|İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı
|17,78
|Gelir Vergisi Matrahı
|1510,88
|Gelir Vergisi
|226,63
|Damga Vergisi
|13,49
|Kesintiler Toplamı
|506,75
|Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz)
|133,31
|NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz)
|1404,06
TÜİK BİR KİŞİNİN ASGARİ GEÇİM TUTARINI PAYLAŞTI
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapılmıştı.
Bu toplantıya başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un ikinci toplantısı ise 15 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.
Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili veriler sunduğu bu toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarının bin 893 lira 90 kuruş olduğunu Komisyonla paylaşılmıştı.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan AsgariÜcret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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