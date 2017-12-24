Milyonlarca işçi, asgari ücret zammının belli olması için yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikmişti. Taraflar anlaştığı takdirde, asgari ücret belli olacak ve milyonlarca işçinin beklediği rakamlar açıklanacaktı. Fakat beklenen olmadıı. Peki 2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili son gelişmeler.

TİSK, asgari ücretin 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini istiyor. Türkiye İstatistik Kurumu ise bir işçi için geçerli olacak asgari geçim endeksini bin 893 lira olarak açıkladı. Şu anda geçerli olan asgari ücret net bin 404 Lira

"NET BİN 893 LİRA 90 KURUŞLUK TEKLİFİMİZİN ARKASINDAYIZ"



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da asgari ücret artışında resmi ve objektif verilerin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan bir kişinin asgari geçim tutarının da bu verilerden olduğunu dile getirdi.



Beklenen enflasyonun değil gerçekleşen enflasyonun asgari ücret üzerinde etkili olduğunu dile getiren Irgat, "Enflasyon, yüzde 10'un üzerinde. Bu mevcut asgari ücretin yüzde 2 değer kaybettiği anlamına geliyor. Hayatın gerçekleri yani çalışanların enflasyonunu belirleyen kalemler dikkate alındığında enflasyon oranının daha da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı Türk-İş olarak net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifimizin arkasındayız" diye konuştu.



TOPLANTI 1 SAAT SÜRDÜ



Konuşmaların ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma Genel Müdürü Önder ise şu bilgileri verdi:

"Bugünkü toplantıda işveren tarafının taleplerini, Kalkınma Bakanlığının analizlerini dinledik. Bakanlık olarak bazı verileri paylaştık. Geldiğimiz noktada her iki tarafın da taleplerini aldık. Biz bunları değerlendireceğiz, işçi ve işveren tarafları da değerlendirecektir. Bu ayın son haftasında Bakanlığımızdaki toplantıyla rakamı açıklayacağız."

Asgari ücret nasıl belirleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirmeke için bugün üçüncü kez toplanıyor. 2018 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılacak artışla ilgili; işçi, işveren ve hükumet temsilcileri biraraya geldi.

TİSK, asgari ücretin 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini istiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu ise bir işçi için geçerli olacak asgari geçim endeksini bin 893 lira olarak açıkladı.

Şu anda geçerli olan asgari ücret net bin 404 Lira.

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 1.404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 1.404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ ( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi ) Brüt Ücret 1777,50 Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 Gelir Vergisi Matrahı 1510,88 Gelir Vergisi 226,63 Damga Vergisi 13,49 Kesintiler Toplamı 506,75 Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 133,31 NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz) 1404,06

asgari ücret

asgari ücret ne kadar

2018 asgari ücret ne kadar olacak

asgari ücret zam oranı

asgari ücret son dakika