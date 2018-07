askerlik harçlığı ne kadar oldu?

Askerlik çağı, yoklama devri, muvazzaflık ve yedek olmak üzere üç devreye ayrılır. Her sene yoklamaları sonucunda askere elverişli oldukları tespit edilenler askere alınırlar. 1111 Askerlik Kanunu'na göre; "Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer." Askerliğe başlayan her er görev yaptıkları bölgeye göre er harçlığı almaya başlar. Sözleşmeli er ve erbaşların aldığı maaş ise ayrıdır.Yazımızdan; 2018 asker maaşları ne kadar oldu? Askerlik harçları her ay ne kadar ödenir? Askerlik yapan memurun maaşı ödenmeye devam eder mi? sorularına yanıt bulabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ MAAŞI NE KADAR?

TSK'da görev alan ve sözleşmeli olarak çalışanların maaşları 2018 yılı için bellidir. Sözleşmeli er ve sözleşmeli erbaş personelleri batı illerinde 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında maaş almaktadır. Ancak Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde tazminat tutarları yüksek olduğu için bu tutar 4 bin liraya kadar yükselebilmektedir.

ASKERLİK HARÇLARI NE KADAR?

Askerlik yapanlara er harçlığı verilir. Bu harçlık yapılan bölgeye farklılık gösterir. Askerlik harçları 2018 yılı için görevde bulunulan ile göre 100 ila 250 TL arasındadır.

ASKERLİK YAPAN MEMURLARIN MAAŞLARI NE OLUR?

1111 Sayılı Askerlik Kanunu'na göre; "Askerlik yükümlülüğüne başlamadan önce bu Bakanlık kadrolarında öğretmen olanlar ile devlet memuru olarak çalışanlar önceki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşlarını almaya devam ederler. Daha önce memuriyet görevinde bulunmayanların, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre intibakları yapılır. Bunların maaşları Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ödenir."