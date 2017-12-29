2018 yılında Balık burçlarını neler bekliyor?

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Sizi kimse tutamayacak!

8 Kasım’da Jüpiter, Yay burcuna giriyor. Bu yıl birçok şey öğrendiniz. Bazı konularda engellerle karşılaşmış olabilirsiniz ama bu tarih ve sonrasında 1 yıl boyunca kariyer ve iş alanlarınızda sizi kimse tutamaz.