2018 yılında Balık burçlarını neler bekliyor?

2018 Balıklar için bol bol seyahat edecekleri, görmek istedikleri yerlerde tatil yapma imkânı bulacakları bir yıl olacak. Bu sene çok gezeceksiniz sevgili Balıklar, bavulunuz hazır olsun! HT Magazin astroloji yazarı Hande Kazanova kaleme aldı
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Sevgili Balıklar, 2018 yılında medya, yabancılarla yapılacak işler, ticaret, ithalat, ihracat, yayıncılık, hukuk, iş seyahatleri, eğitmenlik, eğitim, deniz aşırı ülkelerle girişilecek ticaret ve turizm sektörlerinde gelişiminizi artırabilirsiniz.
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Bu işlerden birinde çalışıyorsanız kapıların sonuna kadar açık olduğunu ve çeşitli fırsatların karşınıza geldiğini fark edeceksiniz.
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Bolca seyahat edecek, yabancı yerlerde tatil yapma imkânı bulacaksınız. Jüpiter ve Satürn’den aldığınız desteklerle kendinizi, fikirlerinizi ve yapacaklarınızı geliştireceksiniz.
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Ayrıca 2018 yılında çevrenizi, arkadaşlarınızı gözden geçireceksiniz.
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Dostlarınızın ve çevrenizdeki arkadaşlarınızın içyüzünü göreceksiniz, bazılarıyla dostluklarınız daha da sağlamlaşırken, bazılarına bu dönem veda etmek durumunda kalabilirsiniz.
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Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızın önemli bir sorumluluğuyla yüz yüze gelebilirsiniz.
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İŞ-PARA-KARİYER
Kazancınız artacak
7-8-9-10 Ocak eğitim, seyahat, yayıncılık, medya, yurtdışı bağlantılı işler ve ticaret hayatınızda büyük şanslarınız olacak. Kazançlarınızı artırabilirsiniz.
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31 Ocak’taki tam Ay tutulmasında işinizle ilgili konularda duygusal kararlar karşınıza gelebilir.
21-25-27 Şubat’ta önemli iş bağlantıları kuracaksınız.
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Yeni adımlar atacaksınız
6 Mart’tan itibaren maddi kazançlarınız artabilir.
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17 Mart yeniayı, sizin yeniayınız! Hayatınızdaki her tür başlangıç için desteklenecek, önemli kararlarınızı devreye sokacaksınız yalnız biraz acele etmelisiniz çünkü Merkür, 23 Mart’ta gerilemeye başlıyor.
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20 Nisan’dan sonra iletişimsel işlerinizde kendinizi göstereceksiniz.
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29 Mayıs’taki dolunayda aile ve iş dengenizi iyi oturtmalısınız.
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26 Haziran’da, Mars sizin kadersel alanınızda gerileyecek. 2 ay boyunca önemli girişimlerden uzak durmalısınız. Arkanızdan dönen olaylar moralinizi bozabilir.
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11 Ağustos’taki Güneş tutulmasında işinizle ilgili yeni adımlar atmak önem kazanıyor.
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Önemli bağlantılar var
22 Eylül’den sonra ortaklaşa parasal konularda kendinizi göstermeye başlıyorsunuz. Hayatınızı değiştirecek bir insandan tavsiyeler alabilir, destek görebilirsiniz.
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25 Eylül’deki dolunayda elinize bir miktar para geçebilir.
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9 Ekim’deki Yeniay, ortak parasal işlerinizdeki çözümleri uygulamanız için sizi teşvik edebilir. Birilerinden borç almak isteyebilir ya da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz ama Venüs geriliyor, 16 Kasım’a kadar bu girişimleriniz sizi zorlayabilir.
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31 Ekim’den sonra kariyer ve iş alanlarınızdaki konuşmalarınız ve görüşmeleriniz hızlanıyor. Önemli iş bağlantıları devrede olurken aynı anda birden fazla işle uğraşacaksınız.
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Sizi kimse tutamayacak!
8 Kasım’da Jüpiter, Yay burcuna giriyor. Bu yıl birçok şey öğrendiniz. Bazı konularda engellerle karşılaşmış olabilirsiniz ama bu tarih ve sonrasında 1 yıl boyunca kariyer ve iş alanlarınızda sizi kimse tutamaz.
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26-27-28 Kasım’da çok güzel iş fırsatları yakalayacaksınız. Daha önceden gerçekleşmesini istediğiniz ama olmamış önemli bir iş karşınıza gelebilir.
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EĞİTİM
Eğitim hayatınızda şans sizden yana!
Jüpiter’in yüksek eğitim alanlarınızda dolaşıyor olması size çok büyük şans verecek. Eğitim hayatınızda ve sınavlarınızda istediğiniz sonuçları rahatlıkla alabilirsiniz.
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Mart başında sizi geliştirecek bir kursa katılabilirsiniz. 20 Nisan’dan sonra kendinizi eğitime vereceksiniz.
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Okulunuzda, derslerinizde kendinizi ortaya koymaktan mutluluk duyabilirsiniz. Kısa vadeli eğitimlerden bu dönemde faydalanmalısınız.
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SAĞLIK
Beslenme düzeninize özen göstermelisiniz
Sağlığınıza ve beslenme düzeninize özen gösterin. 16 Mayıs’tan sonra bağışıklık sisteminizi güçlendirin, vitaminlerinizi ihmal etmeyin.
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11 Ağustos’taki Güneş tutulmasında dolaşım sisteminize, sırtınıza, tansiyonunuza dikkat edin. Olur olmadık konuları kafanıza takmayın.
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16 Kasım ve sonrasında Mars, sizin burcunuza geçiyor. Artık enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.
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AŞK-EVLİLİKİLİŞKİLER
Sevip sevileceksiniz
2 Ocak’taki Dolunay aşk hayatınızı hareketlendirecek. Bulunduğunuz çevrelerden karşınıza bir aşk gelebilir veya arkadaşlarınız sizi biriyle tanıştırabilir.
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11 Şubat ve sonrasında sosyalliğiniz artacak. Bu süreçte görüntünüzü yenileyebilirsiniz. Alışverişe düşkünlüğünüz artabilir.
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14 Şubat’ta, yurtdışı gezilerinizde ve tatil yapacağınız yerlerde abartmaya meyilli olacaksınız. Sevdiğinizden bir teklif alabilir veya siz teklifte bulunabilirsiniz.
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Aşka yelken açacaksınız
2 Mart’ta özel hayatınızda önemli kararlar oluşabilir. Bir ilişkinin temellerini atabilirsiniz.
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31 Mart itibarıyla akrabalarınızla ve yakın dostlarınızla paylaşımlarınız artabilir.
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24 Nisan’dan sonra sosyalliğinizi aile hayatınıza taşıyacaksınız. Evinizde misafir ağırlamak, arkadaşlarınızı evinize davet etmek ve kısa vadeli planlara odaklanmak isteyebilirsiniz.
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15 Mayıs’ta yakın çevrenizle bağlarınız değişmeye başlıyor. Kasım başına kadar akrabalarınızın hayatında sürpriz gelişmeler oluşabilir.
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19 Mayıs’tan sonra çocuğunuza, aşkınıza, eğlenceli konulara ilginiz artabilir. Sevmekten ve sevilmekten mutluluk duyacağınız bu dönemde, karşınıza gelecek olan aşklar ve flörtler sizi besleyecek.
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Keyifli planlar yapacaksınız
12 Haziran’dan sonra, öncelikli olarak ev işlerinizi halledip ardından keyfinizi artıracak planlar peşinde koşabilirsiniz.
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Sevdiğinizle aşk ve aktivite dolu anlar başlıyor. Çocuğunuz varsa onunla olan iletişiminizde duygusal ve anaç tavırlarla hareket edebilirsiniz.
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13 Temmuz’daki Güneş tutulması, aşk hayatınızda ve çocuk alanlarınızda hızlı olayları karşınıza getirebilir.
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Bu tarihlerde yeni bir bebeğin hayatınıza katılması, çocuğunuz varsa onunla ilgili konular ya da çevrenizden alacağınız bir bebek haberi gündeminize bomba gibi düşebilir.
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Bu zamana kadar aşk hayatınızda aradığınızı bulamadıysanız bu tarih ve sonrasında aşk karşınıza gelebilir.
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Ufukta 5 yıldızlı günler var
9 Eylül’deki yeniay, özel hayatınızda uygulamak istediğiniz başlangıçları ve kararlarınızı destekleyecek.
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Evlilik, söz ve nişan gibi oluşumlar hızlanabilir. Düşündüklerinizi uygulayabilirsiniz.
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9-11-15 Kasım, 5 yıldızlı günler olacak.
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16 Kasım’da, Venüs’ün düzelmesiyle beraber maddi konularda ve ilişkilerinizde rahatlayacaksınız.
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22 Aralık’taki dolunay, aşk hayatınızı hareketlendirecek. Kariyerinizdeki güven ve güzel fırsatlar, ilişkinizi doyasıya yaşamanızı ve eğlenceli alanlara yönelmenizi kolaylaştırabilir.
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