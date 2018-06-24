2018 Balıkesir Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Balıkesir 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Balıkesir 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 89.73 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:50 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 51.4 … Balıkesir 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 190.919 oyla yüzde 49.31 - Muharrem İnce: 146.049 oyla yüzde 37.72 - Meral Akşener: 40.463 oyla yüzde 10.45 - Selahattin Demirtaş: 5.937 oyla yüzde 1.53 - Temel Karamollaoğlu: 2.870 oyla yüzde 0.74 - Doğu Perinçek: 981 oyla yüzde 0.25 aldı.



Balıkesir 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 190.919 oyla yüzde 49.31Muharrem İnce: 146.049 oyla yüzde 37.72Meral Akşener: 40.463 oyla yüzde 10.45Selahattin Demirtaş: 5.937 oyla yüzde 1.53Temel Karamollaoğlu: 2.870 oyla yüzde 0.74Doğu Perinçek: 981 oyla yüzde 0.25

Genel seçime yüzde 90.56 oranında katılımın sağlandığı Balıkesir il genelinde saat 19:50 itibarıyla sandıklar yüzde 38.9 oranında açıldı. Balıkesir 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 146.935 oyla yüzde 53.41 - Millet İttifakı: 117.736 oyla yüzde 42.8 oranında oy aldı. Yine, Balıkesir 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 125.796 oyla yüzde 45.73 - CHP: 73.745 oyla yüzde 26.81 - İYİ Parti: 40.497 oyla yüzde 14.72 - MHP: 21.139 oyla yüzde 7.68 - HDP: 6.943 oyla yüzde 2.52 - SP: 3.494 oyla yüzde 1.27 oy aldı.



Saat 19:50 itibarıyla Balıkesir 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 146.935 oyla yüzde 53.41Millet İttifakı: 117.736 oyla yüzde 42.8AK Parti: 125.796 oyla yüzde 45.73CHP: 73.745 oyla yüzde 26.81İYİ Parti: 40.497 oyla yüzde 14.72MHP: 21.139 oyla yüzde 7.68HDP: 6.943 oyla yüzde 2.52SP: 3.494 oyla yüzde 1.2716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…