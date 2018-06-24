81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Batman Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Batman 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 82.77 olarak belirlenirken, saat 20:15 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 31.6 duyruldu. Batman 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Selahattin Demirtaş: 37.814 oyla yüzde 53.23 - Recep Tayyip Erdoğan: 28.485 oyla yüzde 40.10 - Muharrem İnce: 3.362 oyla yüzde 4.73 - Temel Karamollaoğlu: 710 oyla yüzde 1.00 - Meral Akşener: 580 oyla yüzde 0.82 - Doğu Perinçek: 84 oyla yüzde 0.12



Batman 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 37.814 oyla yüzde 53.23Recep Tayyip Erdoğan: 28.485 oyla yüzde 40.10Muharrem İnce: 3.362 oyla yüzde 4.73Temel Karamollaoğlu: 710 oyla yüzde 1.00Meral Akşener: 580 oyla yüzde 0.82Doğu Perinçek: 84 oyla yüzde 0.12

Genel seçime katılımın yüzde 83.46 oranında sağlandığı Batman il genelinde saat 20:15 itibarıyla sandıklar yüzde 29.6 oranında açıldı. 2018 Batman seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 21.588 oyla yüzde 32.46 - Millet İttifakı: 4.474 oyla yüzde 6.73 oranında oy aldı. 2018 Batman seçim sonuçları şu şekilde: HDP: 36.054 oyla yüzde 54.21 - AK Parti: 20.564 oyla yüzde 30.92 - SP: 2.447 oyla yüzde 3.68 - CHP: 1.257 oyla yüzde 1.89 - MHP: 1.024 oyla yüzde 1.54 - İYİ Parti: 770 oyla yüzde 1.16



Saat 20:15 itibarıyla 2018 Batman seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 21.588 oyla yüzde 32.46Millet İttifakı: 4.474 oyla yüzde 6.73HDP: 36.054 oyla yüzde 54.21AK Parti: 20.564 oyla yüzde 30.92SP: 2.447 oyla yüzde 3.68CHP: 1.257 oyla yüzde 1.89MHP: 1.024 oyla yüzde 1.54İYİ Parti: 770 oyla yüzde 1.1616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…