Bayburt seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Bayburt Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Bayburt 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 84.91 olarak belirlenirken, saat 21:26 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 91.6 duyruldu. Bayburt 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 35.837 oyla yüzde 81.89 - Muharrem İnce: 3.972 oyla yüzde 9.08 - Meral Akşener: 2.672 oyla yüzde 6.11 - Temel Karamollaoğlu: 1.124 oyla yüzde 2.57 - Selahattin Demirtaş: 102 oyla yüzde 0.23 - Doğu Perinçek: 56 oyla yüzde 0.13



Bayburt 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 35.837 oyla yüzde 81.89Muharrem İnce: 3.972 oyla yüzde 9.08Meral Akşener: 2.672 oyla yüzde 6.11Temel Karamollaoğlu: 1.124 oyla yüzde 2.57Selahattin Demirtaş: 102 oyla yüzde 0.23Doğu Perinçek: 56 oyla yüzde 0.13

Milletvekili genel seçime yüzde 85.03 oranında katılımın sağlandığı Bayburt il genelinde sandıklar saat 21:26 itibarıyla yüzde 88.4 oranında açıldı. 2018 Bayburt milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 35.363 oyla yüzde 85.54 - Millet İttifakı: 5.454 oyla yüzde 13.19 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Bayburt milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 23.804 oyla yüzde 57.58 - MHP: 11.559 oyla yüzde 27.96 - İYİ Parti: 2.469 oyla yüzde 5.97 - CHP: 1.633 oyla yüzde 3.95 - SP: 1.352 oyla yüzde 3.27 - HDP: 229 oyla yüzde 0.55 oy aldı.



Saat 21:26 itibarıyla 2018 Bayburt milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 35.363 oyla yüzde 85.54Millet İttifakı: 5.454 oyla yüzde 13.19AK Parti: 23.804 oyla yüzde 57.58MHP: 11.559 oyla yüzde 27.96İYİ Parti: 2.469 oyla yüzde 5.97CHP: 1.633 oyla yüzde 3.95SP: 1.352 oyla yüzde 3.27HDP: 229 oyla yüzde 0.5516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…