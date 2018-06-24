81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Bilecik Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Bilecik 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.84 olarak belirlenirken, saat 20:01 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 95.8 duyruldu. Bilecik 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 66.137 oyla yüzde 51.48 - Muharrem İnce: 41.170 oyla yüzde 32.04 - Meral Akşener: 16.963 oyla yüzde 13.20 - Selahattin Demirtaş: 2.690 oyla yüzde 2.09 - Temel Karamollaoğlu: 1.214 oyla yüzde 0.94 - Doğu Perinçek: 303 oyla yüzde 0.24



Bilecik 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 66.137 oyla yüzde 51.48Muharrem İnce: 41.170 oyla yüzde 32.04Meral Akşener: 16.963 oyla yüzde 13.20Selahattin Demirtaş: 2.690 oyla yüzde 2.09Temel Karamollaoğlu: 1.214 oyla yüzde 0.94Doğu Perinçek: 303 oyla yüzde 0.24

Genel seçime yüzde 90.04 oranında katılımın sağlandığı Bilecik il genelinde saat 20:01 itibarıyla sandıklar yüzde 87.2 oranında açıldı. Bilecik 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 58.970 oyla yüzde 52.29 - Millet İttifakı: 49.209 oyla yüzde 43.63 oranında oy aldı. Yine, Bilecik 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 48.483 oyla yüzde 42.99 - CHP: 31.897 oyla yüzde 28.28 - İYİ Parti: 15.962 oyla yüzde 14.15 - MHP: 10.487 oyla yüzde 9.30 - HDP: 3.158 oyla yüzde 2.80 - SP: 1.350 oyla yüzde 1.20 oy aldı.



Saat 20:01 itibarıyla Bilecik 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 58.970 oyla yüzde 52.29Millet İttifakı: 49.209 oyla yüzde 43.63AK Parti: 48.483 oyla yüzde 42.99CHP: 31.897 oyla yüzde 28.28İYİ Parti: 15.962 oyla yüzde 14.15MHP: 10.487 oyla yüzde 9.30HDP: 3.158 oyla yüzde 2.80SP: 1.350 oyla yüzde 1.2016 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…