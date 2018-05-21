Kendrick Lamar, Camila Cabello, Bruno Mars, Dua Lipa, Drake ve milyonları peşinden sürükleyen onlarca yıldız aynı anda, aynı yerde!

Kelly Clarkson’ın sunuculuğunu yaptığı Billboard Müzik Ödülleri’nde En İyi Yeni Sanatçı, En İyi İkili/Grup, En İyi Rap Albümü, En İyi Rock Turnesi, En Çok Satan Şarkı gibi birçok kategoride ödül dağıtılacak. Bu muhteşem şov, birbirinden özel sanatçılarla görsel bir şölene dönüşecek.



Kendrick Lamar, Bruno Mars ve Ed Sheeran’ın tam 15 dalda aday olduğu, Jennifer Lopez, Janet Jackson, BTS, Ariana Grande

“2018 Billboard Müzik Ödülleri” 21 Mayıs Pazartesi gecesi saat 00.15’te Show TV’de!