Kendrick Lamar, Camila Cabello, Bruno Mars, Dua Lipa, Drake ve milyonları peşinden sürükleyen onlarca yıldız aynı anda, aynı yerde! Billboard Müzik Ödülleri’nde En İyi Yeni Sanatçı, En İyi İkili/Grup, En İyi Rap Albümü, En İyi Rock Turnesi, En Çok Satan Şarkı gibi birçok kategoride ödül dağıtılacak. Bu muhteşem şov, birbirinden özel sanatçılarla görsel bir şölene dönüşecek.

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