Bursa seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Bursa 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bursa 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 89.39 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:17 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 81.5 … Bursa 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 842.338 oyla yüzde 55.53 - Muharrem İnce: 479.073 oyla yüzde 31.58 - Meral Akşener: 126.978 oyla yüzde 8.37 - Selahattin Demirtaş: 48.459 oyla yüzde 3.19 - Temel Karamollaoğlu: 16.650 oyla yüzde 1.10 - Doğu Perinçek: 3.299 oyla yüzde 0.22 aldı.



Bursa 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 842.338 oyla yüzde 55.53Muharrem İnce: 479.073 oyla yüzde 31.58Meral Akşener: 126.978 oyla yüzde 8.37Selahattin Demirtaş: 48.459 oyla yüzde 3.19Temel Karamollaoğlu: 16.650 oyla yüzde 1.10Doğu Perinçek: 3.299 oyla yüzde 0.22

Genel seçime yüzde 87.84 oranında katılımın sağlandığı Bursa il genelinde saat 21:17 itibarıyla sandıklar yüzde 71.6 oranında açıldı. Bursa 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 753.842 oyla yüzde 57.02 - Millet İttifakı: 500.291 oyla yüzde 37.83 oranında oy aldı. Yine, Bursa 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 611.168 oyla yüzde 46.23 - CHP: 305.176 oyla yüzde 23.08 - İYİ Parti: 170.472 oyla yüzde 12.89 - MHP: 142.674 oyla yüzde 10.79 - HDP: 62.433 oyla yüzde 4.72 - SP: 24.643 oyla yüzde 1.86 oy aldı.



Saat 21:17 itibarıyla Bursa 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 753.842 oyla yüzde 57.02Millet İttifakı: 500.291 oyla yüzde 37.83AK Parti: 611.168 oyla yüzde 46.23CHP: 305.176 oyla yüzde 23.08İYİ Parti: 170.472 oyla yüzde 12.89MHP: 142.674 oyla yüzde 10.79HDP: 62.433 oyla yüzde 4.72SP: 24.643 oyla yüzde 1.8616 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…