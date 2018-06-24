2018 Çankırı Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Çankırı 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Çankırı 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 86.50 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 83.8 … Çankırı 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 68.151 oyla yüzde 77.76 - Muharrem İnce: 10.077 oyla yüzde 11.50 - Meral Akşener: 8.276 oyla yüzde 9.44 - Temel Karamollaoğlu: 814 oyla yüzde 0.93 - Selahattin Demirtaş: 172 oyla yüzde 0.20 - Doğu Perinçek: 153 oyla yüzde 0.17 aldı.



Çankırı 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 68.151 oyla yüzde 77.76Muharrem İnce: 10.077 oyla yüzde 11.50Meral Akşener: 8.276 oyla yüzde 9.44Temel Karamollaoğlu: 814 oyla yüzde 0.93Selahattin Demirtaş: 172 oyla yüzde 0.20Doğu Perinçek: 153 oyla yüzde 0.17

Genel seçime katılımın yüzde 86.94 oranında sağlandığı Çankırı il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 79.8 oranında açıldı. 2018 Çankırı seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 64.893 oyla yüzde 80.68 - Millet İttifakı: 14.550 oyla yüzde 18.09 oranında oy aldı. 2018 Çankırı seçim sonuçları şu şekilde: AK Parti: 49.947 oyla yüzde 62.10 - MHP: 14.946 oyla yüzde 18.58 - İYİ Parti: 8.656 oyla yüzde 10.76 - CHP: 5.066 oyla yüzde 6.30 - SP: 828 oyla yüzde 1.03 - HDP: 337 oyla yüzde 0.42



Saat 20:13 itibarıyla 2018 Çankırı seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 64.893 oyla yüzde 80.68Millet İttifakı: 14.550 oyla yüzde 18.09AK Parti: 49.947 oyla yüzde 62.10MHP: 14.946 oyla yüzde 18.58İYİ Parti: 8.656 oyla yüzde 10.76CHP: 5.066 oyla yüzde 6.30SP: 828 oyla yüzde 1.03HDP: 337 oyla yüzde 0.4216 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…