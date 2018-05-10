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Festivalin ikinci gününe Rus yönetmen için yapılan protesto damga vurdu. Ev hapsinde tutulan Rus yönetmen Kirill Serebrennikov için yapılan protesto gösterisi ve kırmızı halı için cesur bir kıyafet tercih eden bir konuk, Cannes 2018'de olay yarattı.