Bu sene 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein ile ortaya çıkan cinsel taciz ve istismar skandalı gölgesinde başladı. Sinemaseverlerin merakla beklediği festival, İranlı yönetmen Asghar Ferhadi'nin Everybody Knows (Herkes Biliyor) isimli filmi ile perdelerini açtı. Everybody Knows gösterimi öncesi festival jüri başkanı Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett, çoğunluğu kadınlardan oluşan jüri üyelerini tanıttı. 2018 Cannes Film Festivali, kırmızı halısıyla da ilgi gördü. İşte Cate Blanchett, Penelope Cruz, Kristen Stewart ve daha pek çok yıldızın yer aldığı 71. Cannes kırmızı halısından kareler...