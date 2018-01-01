CHP’de, 2017’nin mayıs ayında başlatılan büyük kurultay sürecinde bugüne kadar 46 il kongresi gerçekleşti. 13 Ocak’ta İstanbul Kongresi’yle il kongreleri tamamlanacak ve gözler 3-4 Şubat’ta Ankara Arena’da yapılacak 36. Büyük Kurultay’a çevrilecek.



Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre, kurultayda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “gölge kabine” gibi çalışacak; enerji, sağlık, tarım, eğitim, hukuk başta her alandan yetkin insanların, sanatçı ve işadamlarının bulunduğu, 2019’daki yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyları artıracak yeni bir parti meclisi (PM) için isim arayışı içine girdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun buna uygun olarak, merkez yönetim kurulunda da (MYK) köklü revizyona gideceği ifade ediliyor.

PARTİYİ BÜYÜTECEK TÜZÜK

CHP’de asıl değişim, 2018’in mayıs veya haziran ayında yapılması planlanan tüzük kurultayında yaşanacak. Yeni tüzükle, CHP’nin seçimlerde başarılı olmasını sağlayacak, partiyi büyütecek ve kendisine oy vermeyen kitlelerle buluşturacak yeni bir örgütlenme modeli ve üyelik sistemi hayata geçirilecek. Gerekirse tüm üyelikler gözden geçirilecek. Partiye üyelik kolaylaştırılacak. İnternetten üyeliklere ağırlık verilecek. Aktif ve pasif üyelik sistemi hayata geçirilecek. Aidatını ödeyen, etkinliklere katılan aktif üyeler, karar mekanizmasında söz sahibi olacak. Pasif üyelerin, önseçimlere katılması ve oy kullanması önlenecek. “Delege ağalarını” önleyecek yeni tedbirler alınacak. Önseçimler delege yerine üyelerle yapılarak katılımcılık artırılacak. İller, büyük kurultaya seçimlerde aldıkları oy oranında delege gönderebilecek.

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