81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Çorum Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Çorum 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 89.97 olarak belirlenirken, saat 20:03 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 72 duyruldu. Çorum 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Recep Tayyip Erdoğan: 160.130 oyla yüzde 68.38 - Muharrem İnce: 52.147 oyla yüzde 22.27 - Meral Akşener: 18.683 oyla yüzde 7.98 - Temel Karamollaoğlu: 1.994 oyla yüzde 0.85 - Selahattin Demirtaş: 841 oyla yüzde 0.36 - Doğu Perinçek: 378 oyla yüzde 0.16



Çorum 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 160.130 oyla yüzde 68.38Muharrem İnce: 52.147 oyla yüzde 22.27Meral Akşener: 18.683 oyla yüzde 7.98Temel Karamollaoğlu: 1.994 oyla yüzde 0.85Selahattin Demirtaş: 841 oyla yüzde 0.36Doğu Perinçek: 378 oyla yüzde 0.16

Milletvekili genel seçime yüzde 90.77 oranında katılımın sağlandığı Çorum il genelinde sandıklar saat 20:03 itibarıyla yüzde 62.5 oranında açıldı. 2018 Çorum milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 132.841 oyla yüzde 70.12 - Millet İttifakı: 48.894 oyla yüzde 25.82 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Çorum milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti: 105.480 oyla yüzde 55.68 - CHP: 29.961 oyla yüzde 15.82 - MHP: 27.361 oyla yüzde 14.44 - İYİ Parti: 16.907 oyla yüzde 8.93 - HDP: 3.678 oyla yüzde 1.94 - SP: 2.026 oyla yüzde 1.07 oy aldı.



Saat 20:03 itibarıyla 2018 Çorum milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 132.841 oyla yüzde 70.12Millet İttifakı: 48.894 oyla yüzde 25.82AK Parti: 105.480 oyla yüzde 55.68CHP: 29.961 oyla yüzde 15.82MHP: 27.361 oyla yüzde 14.44İYİ Parti: 16.907 oyla yüzde 8.93HDP: 3.678 oyla yüzde 1.94SP: 2.026 oyla yüzde 1.0716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…