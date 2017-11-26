2018'de çalışanlar kaç gün tatil yapacak, 9 günlük tatil ne zaman? Bayram tatilleri ne zaman?

Yeni yılın gelmesine bir aydan biraz daha fazla bir zaman kaldı. Peki 2017 yılında 116 gün tatil yapan çalışanlar 2018 yılında kaç gün tatil yapacak? Bayram tatilleri hangi güne denk geliyor, yine 9 günlük tatil var mı?

2017 yılının resmi tatilleri 29 Ekim ile birlikte tamamlandı. 29 Ekim, pazar gününe gelmesi nedeniyle çalışan kesim için bir tatil avantajı yaratmadı ancak öncesinde 30 Ağustos ile birlelşen Kurban Bayramı tatili, 11 gün ile şimdiye kadar yapılan tatiller arasında en uzunların biri oldu. Peki 2018 yılında da aynı şekilde uzun tatil var mı ve çalışanlar kaç gün tatil yapacak?

2018 yılında haftasonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin gözüküyor. İşte aralarında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de olası olduğu tüm tatil günleri...

YILBAŞI TATİLİ

Yılın son günü olan 31 Aralık, Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla 1 Ocak Pazarteasi günü resmi tatil. 30 Aralık Cumartesi ile birlikte düşünüldüğünde çalışanlar için üç günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Yılbaşı tatilnden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyşa aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine hafta sonu ile birleştirilebilecek 3 günlük bir tatil söz konusu.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı gününe genk geliyor. Aradaki Pazartesi günü izin alabilecekler için bu kez 4 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.





19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI



Haftasonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı yaratmayacak.

RAMAZAN BAYRAMI

19 Mayıs'tan sonra bu kez sırada Ramazan Bayramı var. Ancak Ramazan Tatili'nde uzun bir tatil gözükmüyor. Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü haftasonu olan 3.5 günlük bir tatille yetinmek zorunda.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

19 Mayıs gibi 15 Temmuz tatili de hafta sonuna denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazar günü.

KURBAN BAYRAMI

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Sonraki Cuma gününü tatil olarak kullanabilecekler için yaz sonunda 4 günlük bir izin gözüküyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

2017 yılında Pazar gününe denk gelen 29 Ekim tatili bu kez Pazartesi günü. Dolayısıyla yine 3 günlük bir tatil var.

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