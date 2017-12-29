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Kısa süre önce Küba'daki Amerikalı diplomatlarda baş gösteren, sonik veya biyolojik saldırı yoluyla ortaya çıkmış olabileceği değerlendirilen işitme kaybı, baş ağrısı, mide bulantısı, denge ve görüş kaybı gibi sorunlara işaret eden dergi, her ne kadar iki hükümet de olayda üçüncü bir tarafın rolünün olduğunu öne sürse de gelişmeyi kaygı sebebi olarak niteledi