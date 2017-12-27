Türkiye'nin burcunun Akrep yükseleninin ise Yengeç olduğunu söyleyen Kazanova, "Türkiye'nin burcu, konumu itibariyle Akrep yükseleni ise yengeç. Aynı zamanda Türkiye döngüsünde Jüpiter, gelişmekte olan ve keyif alanlarımızdan geçiyor. O yüzden harcamalarımız ve lüks tüketimimiz 2018'de artabilir. Bir yandan da bu yılki tutulmalarımız bu sene parasal alanları etkileyeceği için birazcık daha kemerleri sıkmak durumunda kalabiliriz ama özellikle nisan ayında çok önemli Türkiye haritasında. Nisanda çok önemli kararlar devreye girecek." dedi.

"NİSAN ÇOK KRİTİK BİR AY"

Nisan ayında Türkiye'nin dış ilişkilerinde kritik bir ay olduğunu belirten Kazanova, "Nisanda diplomatik ilişkilerimiz de dahil olmak üzere bir takım önemli ilişkiler devrede olacak. İşte o döngü içerisinde ne yaşarsak yaşayalım, en azından keyfimiz iyi olacak ya da çabuk toparlamasını bileceğiz." şeklinde konuştu.

"SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLERDE ÖN PLANDA OLACAĞIZ"

Yurt dışında sanatsal işlerde ve sportif faaliyetlerde kısacası kendimizi göstereceğimiz alanlarda şansın bizimle olduğunu müjdeleyen ünlü astrolog, gelecek senede ekonominin ön planda olacağının altını çizdi.

"DÜNYADA EKONOMİ VE PARA SİSTEMİ TAMAMEN DEĞİŞECEK"

Kazanova, "Ekonominin ön planda olduğu bir yıl. Çünkü 15 Mayıs'ta Uranüs, Boğa burcuna geçiyor. Dünyada ekonomi ve para sisteminin tamamen değişeceği bir döngüye giriyoruz. Çok önemli bir döngü bu, çünkü 7 yıl sürecek. Döngüye giriş muhakkak önemlidir. O yüzden nisan ve mayıs aylarında özellikle parasal konularda dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum" dedi.