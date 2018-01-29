Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmeleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için adaylar hazırlık içinde. Binlerce öğrenci, 2018 DGS tarihini araştırıyor. Peki, DGS ne zaman? 2018 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2018 DGS başvuruları ve sınav tarihi...

DGS NE ZAMAN? BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2017-2018 sınav takvimine göre, DGS başvuruları 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacak. Başvurularını gerçekleştirecek olan öğrenciler, 8 Temmuz'da sınava katılacak. Bu sınavın sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS ARTIK 81 İLDE YAPILABİLECEK

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) bu yıl 81 ilde yapılacağını bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DGS'nin ön lisans mezunları için oldukça kritik bir sınav olduğunu belirterek, sınavın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmelerine imkan verdiğini anımsattı.

Amaçlarının yükseköğretimle ilgili yapılan sınavların erişimini Türkiye'nin her noktasına yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istiyoruz. Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Bu bağlamda daha önce de ALES'i 2018'de 81 ilde uygulama kararı almıştık. Ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS'ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 355 bin 645 aday DGS'ye başvurmuştu. Ancak aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabilmekteydi. Bu yıl 17 sınav merkezi kısıtlamasını kaldırıyoruz. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için DGS'yi 2018'de 81 ilde yapacağız."

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