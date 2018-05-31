Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2018 umre organizasyonları açıklandı. Umre için fiyatlar belirlendi. İşte vatandaşların umre için merak ettiği soruların yanıtı...
UMRE NEDİR ?
Umre; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak ve Allah'a kulluk etmek anlamlarındaki "a-m-r" kökünden türeyen umre; belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kâbe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir.
Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, "hacc-ı ekber" (büyük hac), umreye de "hacc-ı asgar" (küçük hac) denir.
Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa'y ile traş olup ihramdan çıkmaktır.
HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR ?
-Umre’nin belirli bir vakti yoktur.
-Umre’nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.
-Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.
-Umre’de şeytan taşlama yoktur.
-Umre’de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur.
-Umre’de kurban kesmek yoktur.
2018 YILI DİYANET UMRE FİYATLARI NE KADAR ?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2018 umre organizasyonları açıklandı. Buna göre en düşük umre organizyonu ücreti 3 bin 285 TL'den başlarken en yüksek ücret ise 7 bin 120 TL olarak belirlendi. Öğrenciler için ise fiyatların 3.285 TL’den başlayacağı açıklandı.
2018 yılı Ramazan ayında düzenlenecek umre tur programı ve ücretlerinin ise ayrıca ilan edileceği bildirilirken; bazı programlarda yalnız sabah kahvaltısı ve akşam yemeği imkânı sağlanacak. Bazı programlarda ise sabah, ve akşam kahvaltısına ek olarak öğlen içinde kumanya verilecek. 5 ayrı dönem halinde gerçekleştirilecek turlar 7-11-14 ve 30 günlük olarak planlanırken, özel umre turları da programa eklendi. Diyanet yarıyıl tatili zamanında da öğretmen, öğrenci ve veliler için 11 günlük özel indirimli ve taksitle ödeme imkanı olan umre programı düzenleyeceğini belirtti.
2018 DİYANET UMRE TAKİVİMİ
1. Dönem:1 Kasım 2017 - 15 Ocak 2018
2. Dönem: 15 Ocak - 10 Şubat 2018
3. Dönem: 10 Şubat -15 Mart 2018
4. Dönem: 15 Mart - 10 Mayıs 2018
5. Dönem: Ramazan Ayı
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