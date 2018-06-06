Sağlık Personeli birçok alanda uzmanlaşmış matriks yapıda insan gücünden oluşur. Belki de bu yapının içinde Sağlıklı bir toplumun en temel öğesi olan Sağlıklı Beslenme konusunda üstün bir özveri ile çalışan gizli kahramanlar diyetisyenlerdir.

DÜNYA DİYETİSYENLER GÜNÜ

Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizde 1986’dan beri her yıl 6 Haziran Diyetisyenler Günü olarak kutlanıyor. Dünyada son 10 yılda değişik ülkelerde de diyetisyenler günü kutlanmaya başlandı. Diyetisyenler sağlık profesyonelleri olarak özel bilgi ve yetenekleri ile toplum sağlığını geliştirmeyi amaçlıyor.

DİYETİSYENLİK NEDİR?



Diyetisyenlik; büyüme, gelişme ve yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen meslek alanıdır. Diyetisyenler çeşitli amaçlar doğrultusunda diyet programı planlar, eğitim verir, eğitim programlarını planlayan uygulatır ve izler. Bunun yanında besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştırır, değerlendirir, çözüm yolları bulur.

EN GÜZEL DİYETİSYENLER GÜNÜ FOTOĞRAFLARI

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