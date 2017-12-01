SON DAKİKA: 2018 Dünya Kupası grupları belli oldu! Dünya Kupası eşleşmeleri

2018 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, kura çekimiyle belli oluyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu yaptığı kura çekiminde, Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımların grupları belirleniyor.

Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino konuşma yapıyor.

PUTIN: TARAFTARLARI RUSYA'YA DAVET EDİYORUM

"Hepinize hoş geldin demek istiyorum. Elemeler çok yoğun geçti. Bugün de gruplar belirlenecek. Takımların hangi şehirlerde oynayacakları belli olacak. Unutulmaz izlenimlerle ayrılacak insanlar buradan. Herkes takımını destekleyecek. Buraya gelecek olan futbol temsilcileri, Rus kültürünü tanıma fırsatı bulacaklar. Konukseverliğimizi görecekler. Ülkemizin farklı bölgelerini ziyaret etme şansı bulacak ziyaretçiler. Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Rusya'ya gelenler bunu bilir. Bütün takımlar ve taraftarlar konuğumuz olacak. Bugüne kadar nesiller boyunca futbolcular, futbolu sevdirdiler. Onlar sayesinde futbol bu kadar popüler. Milyonlarca insan bu turnuvayı izleyecek. Bütün gençlere örnek olacak. Amacımız da futbol ailesini birbirine yakınlaştırmak. Birkaç dakika sonra kura çekilecek. Bu sayede de Dünya Kupası'na ulaşmak için mücadele edecek 32 takımı da burada göreceğiz. Mücadele edecek bütün takımlara başarılar diliyorum. Taraftarları 2018'de Rusya'ya davet ediyorum."

INFANTINO: RUSYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM

"Rusya'ya hoş geldiniz. Size hitap etmek büyük mutluluk. Ben de kura çekimine hoş geldiniz demek istiyorum. Tansiyon yükseliyor. Buradaysak müsebbibi Rusya'dır, teşekkür ediyorum onlara. Dünya Rusya'ya gelecek. Belki de 1 milyarın üzerinde insan bu turnuvayı izleyecek. Rus halkıyla beraber bunu kutluyor olacağız. Halk bunu bekliyor. 11 şehir ev sahibi olacak. Tabii ki birkaç dakika sonra eşleşmelerin ne olacağını göreceğiz. Açılışın yapılacağı stadı göreceğiz. Kim, nerede oynayacak bunu göreceğiz. 32 ülkenin temsilcileri burada. Önümüzdeki yaz da bu mücadeleye katılacaklar."

Eski yıldız futbolculardan İngiliz Gordon Banks, Fransız Laurent Blanc, Brezilyalı Cafu, İtalyan Fabio Cannavaro, Uruguaylı Diego Forlan, Arjantinli Diego Maradona, İspanyol Carles Puyol ve Rus Nikita Simonya'nın da kura çekimine katıldı.

Rusya'nın ev sahipliği kontenjanı nedeniyle doğrudan katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Dünya Kupası'nda gruplarda mücadele edecek takımların torbaları şöyle:

1. Torba: Rusya, Almanya, Brezilya, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya, Fransa

2. Torba: İspanya, Peru, İsviçre, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Uruguay, Hırvatistan

3. Torba: Danimarka, İzlanda, Kosta Rika, İsveç, Tunus, Mısır, Senegal, İran

4. Torba: Sırbistan, Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan

2018 Dünya Kupası

Dünya Kupası grupları

2018 Dünya Kupası grupları

Dünya Kupası eşleşmeleri