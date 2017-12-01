6 | 43

Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen törene futbol camiasından birçok yıldız akın etti. Bir dönem ülkemizde görev yapmış teknik direktör Vahid Halilodzic, Antalyasporlu Samuel Eto'o'nun da aralarında bulunduğu birçok yıldız isim törene katıldı.