Haberturk.com ekonomi editörü ve spor yazarı Alper Öcal, Fokus programında Gizem Uzuner'e konuk oldu. Bloomberg HT kanalında yayınlanan programda Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası, favoriler ve tahminlerin yanı sıra kupanın ekonomik boyutu da ele alındı.

Rusya'nın gayrı safi milli hasılasına 15 milyar dolar katkının beklendiği kupa için Alper Öcal, 2002 benzetmesi yaparak yorumda Brezilya'nın öne çıkan favori olduğunu, şampiyonluk yarışına dahil olabilecek diğer takımların ise İspanya, Almanya ve Fransa olabileceğini belirtti.

Goldman Sachs yatırım bankasının 2018 Dünya Kupası için hazırladığı rapor da konuşuldu. Raporda Brezilya'nın finalde Almanya'yı yenerek şampiyon olacağı, Fransa ve İspanya'nın ise beklentilerin altında kalacağı bilgisi yer alıyor.

Raporun ilginç notlarından bir diğeri ise ülkelerde karşılıklı güvenin en düşük olduğu ülkelerde milli takımların ofsayta düşme sayısının artması oldu. İran ve Gana bu anlamda başı çekiyor.