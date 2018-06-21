Dünya Kupası’nda ilk kez hayata geçirilen Video Yardımcı Hakem uygulaması VAR ile birlikte çalınan penaltı düdüklerinde de büyük bir artış meydana geldi. Dünya Kupası’nın ilk 18 karşılaşmasında hakemlerin önemli bölümünün kullandığı bu sistem, futbol dünyasında ‘çok faydalı’ olarak görülürken, söz konusu karşılaşmalarda 10 penaltı kararı verildi. 64 karşılaşmanın da tamamlanmasının ardından, bu alanda rekor sayı olan 18 penaltının kırılması bekleniyor.

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