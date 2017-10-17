2018 FIFA Dünya Kupası play-off eşleşmeleri belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda eşleşmeler belli oldu.
İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi sonucunda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna kalan takımlar arasındaki eşleşmeler belirlendi.
Play-off turunda Kuzey İrlanda-İsviçre, Hırvatistan-Yunanistan, Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti ve İsveç-İtalya karşılaşmaları oynanacak.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından play-off turunu geçen 4 takım daha katılacak. İlk maçlar 9-11 Kasım, rövanşları ise 12-14 Kasım tarihlerinde yapılacak.
2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılmayı garantilemişti.
- 2018 Dünya Kupası
- Dünya Kupası play off
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Misafir 16 saat öncekuralarda isviçre hep dört ayayığını üzerine düşüyor mu dersiniz,bu kuralarda hile mi var dersiniz bilmem.ben şüphe duyuyorum00
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Misafir 19 saat önceitalyanın olmadığı bir dünya kupası berbat olur ama bu da ibrahimoviçi izlememeye mal olacak69
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Misafir 18 saat önceİbrahimoviç milli takımı bırakmıştı sanırım00