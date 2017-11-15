2018 Dünya Kupası takımları belli oluyor! Hangi takımlar Dünya Kupası'na gidiyor?

Dünya Kupası'na katılacak olan takımlar son karşılaşmanın yapılmasını bekliyor. Milyonlarca futbolseverler internet üzerinden "2018 Dünya Kupası kurası ne zaman çekilecek? ve 2018 Dünya Kupası'na hangi takımlar girdi?" araştırmasını yapıyor. Peki, 2018 Dünya Kupası kurası ne zaman, nerde çekilecek? 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan takımlar? İşte detaylar...

2018 DÜNYA KUPASI'NA KATILAN TAKIMLAR

Sonuna doğru gelinen 2018 Dünya Kupası elemelerine girecek olan 32 takımın 31 tanesi Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı. 2018 Dünya Kupası'na katılacak olan son takım yarın sabah oynanacak olan Peru - Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak ve böylece 2018 Dünya Kupası takımları tamamlanmış olacak.

Kuralar 1 Aralık Cuma günü Rusya'da çekilecek. 32 takımın katılacağı turnuvada, 8 grup halinde, 4'er takımdan oluşacak. Tek maç tekniğinde oynanacak olan maçlar sonunda, grupda ilk 2 sırada yer alan takım son 16 turuna yükselecek.

Avrupa

Rusya, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, İzlanda, Polonya, Portekiz, Sırbistan, İspanya, İsviçre, Hırvatistan, İsveç ve Danimarka

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler

Meksika,Kosta Rika ve Panama

Afrika

Nijerya, Mısır, Fas, Senegal ve Tunus

Güney Amerika

Brezilya, Uruguay, Arjantin ve Kolombiya

Asya

İran, Japonya, Güney Kore, Suudi Arabistan, Avustralya

2018 Dünya Kupası

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2018 dünya kupası takımları