Futbol düşkünleri için 4 yılın sultanı Dünya Kupası, 14 temmuzda başladı. Grup ve çeyrek final aşamaları tamamlandı. Cumartesi günü oynanan son maç ile yarı finale kalan son 4 takım da belii oldu. Final maçının pazar günü oynanacağı Dünya Kupasında ülkemizin hakem temsilcisi Cüneyt Çakır ve ekibinin final maçlarının hangisinde görev alacağı da merak ediliyor. İşte finale kalan son 4 takımın eşleşmeleri ve yarı final maçlarının oyananacağı tarih!

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşması, 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Buradan çıkan takımlar ise 15 Temmuz Pazar günü final maçında karşılaşacak. Yarı final programı şu şekilde gerçekleşecek;

10 Temmuz Salı saat 21.00 FRANSA - BELÇİKA

11 Temmuz Çarşamba saat 21.00 HIRVATİSTAN - İNGİLTERE

VİDA'LI HIRVATİSTAN PENALTILARDA ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki son iki çeyrek final mücadelesinde İngiltere ve Hırvatistan tur atladı.

Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden Dünya Kupası'nda ilk çeyrek final maçında İsveç'i Harry Maguire ve Dele Alli'nin her iki yarıda attığı golle 2-0 mağlup eden İngiltere, adını yarı finale yazdırdı.

Ev sahibi Rusya ile Hırvatistan'ın karşı karşıya geldiği çeyrek final mücadelesinin normal süresi Denis Cheryshev ve Andrej Kramaric'in golleriyle 1-1 sona erdi.

Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın 101. dakikada attığı golle öne geçen Hırvatistan, 115. dakikada Mario Fernandes'e engel olamadı ve kazanını belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı ve İngiltere ile eşleşti.

İNGİLTERE'DE DÜNYA KUPASI ÇILGINLIĞI!

İngiltere’de Dünya Kupası çılgınlığı tiyatroları bile etkisine almış durumda.

İki tiyatro izleyicisi, İngiltere – Kolombiya arasında oynanan eleme karşılaşması sırasında cep telefonlarından maçı izleyince olay Twitter’da hakaretlere varan bir isyana dönüştü.

Nottingham Theatre Royal’da Titanic oyunu sergilenirken, iki kadın izleyici mobil telefondan karşılaşmayı izlemeye başladı. Oyunun cankurtaran botu sahnesinde aktör Niall Sheehy, karanlık salonda parlayan ekranı fark etti.

Penaltı atışlarını heyecanla izleyen ikili, her golde ‘Evet!’ diye seviniyordu. Kadınlar, kendilerini uyaran görevliye zafer işareti yaptı ve gülerek ‘Kazandık’ diye karşılık verdi.

Ancak aktör Sheehy olanlara gülmedi. Başrol oyuncusu; oyunun ardından sosyal medyada söz konusu izleyicilere büyük bir tepki gösterdi:

“Bu akşam ön sırada oturan iki kadın sadece penaltı atışlarını izlemekle yetinmedi, her golde de ‘Evet’ diye sevindi. Siz karşısında performans vermek zorunda olduğum en cahil izleyicilersiniz. Gezegendeki en aptal insan olduğunuzu bize anlatmış oldunuz. Gelecekte tiyatro oyunlarından uzak durun.”