2018 Düzce Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Düzce Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Düzce sonuçları gelmeye başladı… Düzce il genelinde seçime katılım oranı yüzde 90.23 iken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 96 Cumhurbaşkanlığı seçimi Düzce sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 166.813 oyla yüzde 73.34 - Muharrem İnce: 41.401 oyla yüzde 18.20 - Meral Akşener: 14.080 oyla yüzde 6.19 - Temel Karamollaoğlu: 2.450 oyla yüzde 1.08 - Selahattin Demirtaş: 2.159 oyla yüzde 0.95 - Doğu Perinçek: 550 oyla yüzde 0.24 oy aldı.



24 Haziran Düzce Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 166.813 oyla yüzde 73.34Muharrem İnce: 41.401 oyla yüzde 18.20Meral Akşener: 14.080 oyla yüzde 6.19Temel Karamollaoğlu: 2.450 oyla yüzde 1.08Selahattin Demirtaş: 2.159 oyla yüzde 0.95Doğu Perinçek: 550 oyla yüzde 0.24

Genel seçime yüzde 90.58 oranında katılımın sağlandığı Düzce il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 94.2 oranında açıldı. Düzce 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 169.117 oyla yüzde 75.32 - Millet İttifakı: 50.251 oyla yüzde 22.38 oranında oy aldı. Yine, Düzce 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 126.307 oyla yüzde 56.25 - MHP: 42.810 oyla yüzde 19.07 - CHP: 32.000 oyla yüzde 14.25 - İYİ Parti: 14.937 oyla yüzde 6.65 - SP: 3.314 oyla yüzde 1.48 - HDP: 2.977 oyla yüzde 1.33 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla Düzce 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 169.117 oyla yüzde 75.32Millet İttifakı: 50.251 oyla yüzde 22.38AK Parti: 126.307 oyla yüzde 56.25MHP: 42.810 oyla yüzde 19.07CHP: 32.000 oyla yüzde 14.25İYİ Parti: 14.937 oyla yüzde 6.65SP: 3.314 oyla yüzde 1.48HDP: 2.977 oyla yüzde 1.3316 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…