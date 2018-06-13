Eczane ilaç satılan yerdir. Eczaneleri eczacılık fakültesinden mezun olan eczacı ünvanına sahip kişiler açabilmektedir. Eczanelerde yardımcı olarak çalışan kişilere de eczacı kalfası adı verilir. Eczane ruhsatları, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunur. Eczaneler Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı gibi kamu kurumları ve özel kurumlarla anlaşma yaparak vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılar.

Eczanelerin kullanım alanları 35 metrekareden küçük olamazlar. Yerler yanmaz ve kolay temizlenebilen yer kaplaması ile kaplanmalıdır. Bir ilçede birden fazla eczane varsa eczaneler arasında nöbet düzenlenir. Nöbet çizelgesi eczacı odası tarafından hazırlanır.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08:30'da başlar. Öğle molası vermeden akşam saat 19:00'a kadar çalışırlar. Cumartesi günü ise sabah saat 09:00'da açılır akşam saat 19:00'a kadar mesaiye devam ederler. Eczaneler Pazar günleri kapalıdır.