Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavları yaklaşıyor. 18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınavlarının bu sene hangi tarihlerde yapılacağı araştırılıyor. MEB ise yayımladığı kılavuz ile Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) olarak adlandırılan ehliyet sınavı tarihlerini açıkladı. Peki, ehliyet sınavları ne zaman? İşte 2018 ehliyet sınavı tarihleri...

EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN? 2018 EHLİYET SINAVI TARİHİ

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, 2018 yılında uygulanacak ehliyet sınavı tarihleri şu şekilde:

1 - 2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2 - 2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 (saat 10.00)

3 - 2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018 (saat 14.00)

4 - 2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

5 - 2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

6 - 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.

EHLİYET SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

● M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

● “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

● “A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

● “C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

● “D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

● Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

● Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.

● “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

● Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

● Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

● Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

EHLİYET SINAVINDA YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet alacak adayların direksiyon uygulama sınav değerlendirmeleri, Ankara'daki pilot bölgede tablet bilgisayarlarla yapılmaya başlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından sürücü adaylarına, teorik sınav sonrasında direksiyon uygulama sınavlarının düzenlendiğini söyledi.

Her yıl 1,5 milyonu aşkın kursiyerin direksiyon uygulama sınavlarına alındığını belirten Şamlıoğlu, "Uygulama sınavlarındaki başarısızlıklar da göz önünde bulundurulduğunda her yıl 2 milyonu aşkın sürücü adayına sınav yapılıyor." bilgisini paylaştı.

AB STANDARTLARININ ÜSTÜNDE

Direksiyon uygulama sınavlarının diğer kağıt, kalem kullanılan yazılı sınavlardan farklı özelliklerinin bulunduğuna işaret eden Şamlıoğlu, bu sınavların AB standartlarının üzerine çıkarak iyi bir noktaya geldiğini aktardı.

Uygulama sınavının hafta sonları 07.00-17.10 saatleri arasında yapıldığına değinen Şamlıoğlu, adayların araca ilişkin teknik bilgileri, kalkış yapma, direksiyon hakimiyeti, şerit izleme ve değiştirme, kavşaklara yaklaşma, sollama, hız kuralları, ani fren yapma, geri park etme gibi çeşitli becerilerinin ölçüldüğünü anlattı.

Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavı değerlendirmelerinin daha önce her kursiyer için hazırlanan 3 evrak üzerinden yapıldığını, 2018 itibarıyla Ankara'da başlatılan pilot uygulama kapsamındaki değerlendirmelerin tablet bilgisayarlarla yapılmasının startını verdiklerini bildirdi. Şamlıoğlu, uygulamayı kısa bir süre sonra 81 ile yaygınlaştıracaklarını, böylece ülke genelinde uygulama birliğine geçileceği bilgisini verdi.

Sınav uygulamalarının tablet ile yapılmasının çok büyük bir fırsat ve imkanı beraberinde getirdiğinin altını çizen Şamlıoğlu, "Sürücü kursları ve kamuya yıllık 3 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Ayrıca uygulama, toner, kağıt ve fotokopi masrafları dikkate alındığında yıllık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufunu beraberinde getirecek." dedi.

SINAV SONUÇLARI 35 DAKİKA SONRA SİSTEMDE



Şamlıoğlu, önceki uygulamalarda sınav sonuçlarının sınav yapıcılardan elektronik ortama aktarılma sürecinin uzun zaman aldığına dikkati çekerek, "Şimdi ise tablet uygulamasıyla 35 dakika süren sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının elektronik sistem ağı MEBBİS'e, oradan da anlık olarak Polis Bilgi Sistemi olan PolNet'e aktarılacak. Böylece zamandan da büyük tasarruf sağlanmış olacak." diye konuştu.

Tablet bilgisayar döneminin suistimalleri de ortadan kaldıracağına dikkati çeken Şamlıoğlu, "Özellikle 'joker' diye tabir edilen, sınavda adayın yerine başkasının girdiği uygulamaları da tamamen sonlandırmış olacağız. Sınavın başında tablet bilgisayarlarla adayın fotoğrafı çekilecek ve sistemdeki biyometrik kayıt eşleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın eğitim süreçlerinde bölgesel farklılıkları da dikkate alarak daha iyi bir analiz süreci yürütülmesine imkan sağlayacağını vurgulayan Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu uygulamanın en önemli yanlarından biri de sınavdaki başarı ve başarısızlık oranlarını sistem üzerinden depolayıp analizler yapılacak olması. Bu çerçevede, bölgeler arasında sınav sürecine ilişkin hem başarı hem başarısızlıklar ayrı ayrı değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında eğitim süreçlerinde yapılması gereken bir takviye varsa mutlaka bölgeye özel bir uygulamayı da göz önünde bulundurmuş olacağız. Sınav uygulamasında yaşanacak problemlerin verileri üzerinden de bölgesel bazı düzenlemeler ve eğitim süreçlerini eş zamanlı düşünmemiz mümkün olacak."

2018 ehliyet sınavı

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