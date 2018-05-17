EKPSS sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Nisan'da uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adayların sonuçları için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Peki, EKPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Engelli KPSS sonuçları ile ilgili tüm detaylar...
EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
22 Nisan'da 81 il merkezinde gerçekleştirilen EKPSS sonuçları bugün saat 12.00'de açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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TERCİHLER VE YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr i nternet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.go v.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.
TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadro lar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işlemin de mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.
Engelli adayların memur kadrolarına yerleştir ilmelerinde EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’ de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fa zla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden ada yların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
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