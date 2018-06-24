Elazığ seçim sonuçları 2018

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Oy sayımı devam ederken YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 24 Haziran Elazığ Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



Sandıklar kapandı, Cumhurbaşkanlığı seçimi Elazığ sonuçları gelmeye başladı… Elazığ il genelinde seçime katılım oranı yüzde 83.68 iken saat 21:18 itibarıyla açılan sandık oranı: yüzde 99.4 Cumhurbaşkanlığı seçimi Elazığ sonuçları doğrultusunda oluşan verilere göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 236.191 oyla yüzde 70.37 - Muharrem İnce: 51.909 oyla yüzde 15.47 - Meral Akşener: 21.026 oyla yüzde 6.26 - Selahattin Demirtaş: 20.792 oyla yüzde 6.19 - Temel Karamollaoğlu: 5.303 oyla yüzde 1.58 - Doğu Perinçek: 418 oyla yüzde 0.12 oy aldı.



24 Haziran Elazığ Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 236.191 oyla yüzde 70.37Muharrem İnce: 51.909 oyla yüzde 15.47Meral Akşener: 21.026 oyla yüzde 6.26Selahattin Demirtaş: 20.792 oyla yüzde 6.19Temel Karamollaoğlu: 5.303 oyla yüzde 1.58Doğu Perinçek: 418 oyla yüzde 0.12

Genel seçime yüzde 84.05 oranında katılımın sağlandığı Elazığ il genelinde saat 21:18 itibarıyla sandıklar yüzde 99.2 oranında açıldı. Elazığ 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 230.680 oyla yüzde 68.33 - Millet İttifakı: 67.180 oyla yüzde 19.9 oranında oy aldı. Yine, Elazığ 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 184.938 oyla yüzde 54.78 - MHP: 45.742 oyla yüzde 13.55 - CHP: 35.437 oyla yüzde 10.50 - HDP: 31.601 oyla yüzde 9.36 - İYİ Parti: 25.751 oyla yüzde 7.63 - SP: 5.992 oyla yüzde 1.77 oy aldı.



Saat 21:18 itibarıyla Elazığ 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 230.680 oyla yüzde 68.33Millet İttifakı: 67.180 oyla yüzde 19.9AK Parti: 184.938 oyla yüzde 54.78MHP: 45.742 oyla yüzde 13.55CHP: 35.437 oyla yüzde 10.50HDP: 31.601 oyla yüzde 9.36İYİ Parti: 25.751 oyla yüzde 7.63SP: 5.992 oyla yüzde 1.7716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…