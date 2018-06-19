Enflasyon verilerinin büyük ölçüde belirleyici olduğu zam oranları ilgiyle takip ediliyor. 9 milyon emekli vatandaş yılda iki kez olmak üzere belirli veriler ışığında maaşlarına zam alıyorlar. 2018 yılı ilk ayında emeklilerin maaşlarına enflasyon verileri hesaba katılarak yüzde 5.69'luk zam eklenmişti. Önümüzdeki tarih ise Temmuz ayını gösteriyor. Yılın ilk altı aylık enflasyon verilerine göre 2018 Temmuz emekli maaş zamları belli olacak. En düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi konusu gündemde. Peki, ilk altı aylık istatistiklere göre emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacaklar?

TEMMUZ ZAMMI TAHMİNLERİ

Emekli maaşlarının yılın ilk zammı için 6 aylık enflasyon tahminine göre temmuz ayında yüzde 4.02 zam öngörülüyordu. Sonrasında Merkez Bankası enflasyon tahminin yüzde 7 oranından 7.9'a yükseltmesi öngörüleri değiştirdi. Bu veriye göre uzmanlar emekli maaşlarına yapılacak olan ikinci zammına yönelik yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 olmak üzere 3 tahminde bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

2018 Ocak ayında yapılan son zam ile en düşük emekli memur maaşı 1.910 lira, en düşük işçi emekli maaşı 939 TL (2000 sonrası) en düşük işçi emeklisi 1.545 TL oldu (2000 önces) ve en düşük esnaf (Bağ-kur) emeklisimaaşı 1.444 TL oldu. Yani emekliler Temmuz ayında yüzde 4 zam alırsa en düşük işçi maaşı 976,56 TL olacak. Tabi ek ödemeler hariç.

5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ

Emekli maaşlarının belirlenmesinde en önemli faktör 6 aylık enflasyon rakamları. 2018 enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gerçekleşti."

İŞTE BAKANDAN GELEN SON AÇIKLAMA