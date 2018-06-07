Mülk sahibi vatandaşlar emlak vergisi son ödeme tarihine az bir zaman kala emlak vergisinin nasıl sorgulandığını merak ediyor. Peki, emlak vergisi nasıl hesaplanır? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama işlemi nereden yapılır? İşte, emlak vergisine ilişkin tüm ayrıntılar...

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi; arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen bir vergidir.

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEYE GÖRE HESAPLANIYOR ?

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca “takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilmektedir.”

2018 EMLAK VERGİSİ ARTIŞ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Türü Büyükşehir Olan İller Büyükşehir Olmayan İller

Mesken Binde 2 Binde 1

İşyeri Binde 4 Binde 2

Arsa Binde 6 Binde 3

Arazi Binde 2 Binde 1

2018 EMLAK VERGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebililir.

2018 EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENMEYE BAŞLANACAK?

Emlak Vergileri her sene iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. 2017 yılında emlak vergisinin birinci taksiti mart ayında, 2. taksiti ödemeleri ise Eylül ayında yapılmıştı.

2018 EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Emlak Vergisi taksitleri taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye direk olarak yapılacağı gibi ilgili belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.

VERGİ BORCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

EMLAK VERGİSİ ÖDEME İÇİN TIKLAYIN...

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