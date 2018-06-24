Giresun seçim sonuçları 2018

Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Giresun 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Giresun 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 86.07 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:19 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 96.9 … Giresun 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 175.828 oyla yüzde 64.76 - Muharrem İnce: 68.849 oyla yüzde 25.36 - Meral Akşener: 22.826 oyla yüzde 8.41 - Temel Karamollaoğlu: 2.670 oyla yüzde 0.98 - Selahattin Demirtaş: 703 oyla yüzde 0.26 - Doğu Perinçek: 611 oyla yüzde 0.23 aldı.



Giresun 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 175.828 oyla yüzde 64.76Muharrem İnce: 68.849 oyla yüzde 25.36Meral Akşener: 22.826 oyla yüzde 8.41Temel Karamollaoğlu: 2.670 oyla yüzde 0.98Selahattin Demirtaş: 703 oyla yüzde 0.26Doğu Perinçek: 611 oyla yüzde 0.23

Genel seçime yüzde 86.27 oranında katılımın sağlandığı Giresun il genelinde saat 21:19 itibarıyla sandıklar yüzde 95.4 oranında açıldı. Giresun 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 174.184 oyla yüzde 64.69 - Millet İttifakı: 89.492 oyla yüzde 33.24 oranında oy aldı. Yine, Giresun 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 144.678 oyla yüzde 53.73 - CHP: 47.406 oyla yüzde 17.61 - İYİ Parti: 38.631 oyla yüzde 14.35 - MHP: 29.506 oyla yüzde 10.96 - SP: 3.455 oyla yüzde 1.28 - HDP: 2.553 oyla yüzde 0.95 oy aldı.



Saat 21:19 itibarıyla Giresun 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 174.184 oyla yüzde 64.69Millet İttifakı: 89.492 oyla yüzde 33.24AK Parti: 144.678 oyla yüzde 53.73CHP: 47.406 oyla yüzde 17.61İYİ Parti: 38.631 oyla yüzde 14.35MHP: 29.506 oyla yüzde 10.96SP: 3.455 oyla yüzde 1.28HDP: 2.553 oyla yüzde 0.9516 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…